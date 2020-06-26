تطهير وتعقيم مساجد البحر الأحمر استعدادا لاستقبال المصلين غدا

وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، رؤساء المدن بمتابعة عمليات التطهير للمساجد بالمدن استعدادا لاستقبال المصلين بداية من غدا السبت.

ففي مدينة سفاجا تابعت هدى المغربي، رئيس المدينة اليوم الجمعة، حملات تطهير وتعقيم المساجد، استعدادا لاستقبال المصلين، وأوضحت أن حملة التطهير والتعقيم استهدفت 22 مسجدا حكوميا و9 مساجد أهالية بمدينة سفاجا، أبرزها مسجد الخالدين، المسجد الكبير بسفاجا البلد، مسجد السلام بشارع الاستاد.

وقادت المغربي، لجنة مرورية موسعة من الإدارات التنفيذية بالوحدة المحلية والتنسيق مع إدارة الأوقاف بالمدينة لمتابعة أعمال التطهير والتعقيم ورسم علامات التباعد بالمساجد، وذلك لاستقبال المصلين من فجر يوم السبت.

وناشدت المواطنين الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف الخاصة بفتح المساجد، سائلة المولى عز وجل أن يرفع عن مصر البلاء والوباء وسائر بلاد العالم أجمع.

وفي مدينة القصير، أشاد رئيس المدينة بجهود العاملين بالأوقاف في تعقيم المساجد لإعادة فتحها غدا، مؤكدًا ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير بجميع دور العبادة، والالتزام بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير إدارة الأوقاف، أنه تم الانتهاء من تحديد أماكن المصليين وترك مسافات آمنة، تنفيذا لتعليمات الوزارة، مؤكدًا أنه سيتم المرور يوميا لمعالجة أوجه القصور إن وجدت.

وفي مدينة مرسى علم، تابع اللواء واصف عدلي رئيس المدينة، مديريات الصحة والأوقاف، أثناء عمليات تطهير وتعقيم المساجد بالمدينه حتى تستقبل المصليين اعتبارا من غد السبت.

وطالب عدلي من مسؤولي إدارة المتابعة بالوحدة المحلية المرور على جميع المساجد بالمدينة للتأكد من تعقيمها وتطهيرها، للحد من انتشار فيرس كورونا.