عمال إيطاليون يتظاهرون لتمديد تجميد التسريح من العمل

تظاهر الآلاف من العمال الإيطاليين في عدة مدن من أجل تمديد تجميد التسريح لحماية العمال أثناء جائحة فيروس كورونا.

وطالب ماوريتسيو لانديني، الأمين العام لاتحاد العمال الإيطالي العام، بفرض حظر على الفصل لمدة أربعة أشهر أخرى، حتى نهاية أكتوبر. وتحدث اليوم السبت عبر قناة "راي نيوز 24" التلفزيونية العامة في تورينو .

وينطبق التجميد، الذي من المقرر أن ينتهي يوم الخميس القادم، على سبيل المثال، على الشركات في بعض القطاعات الاقتصادية التي تضررت بشكل خاص جراء التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا، مثل البناء أو التصنيع.

وكانت روما أدخلت اللائحة في نهاية فبراير 2020 لحماية العمال ومددتها عدة مرات.

وتخشى النقابات العمالية من أن يصبح إنهاء تجميد الفصل "قنبلة اجتماعية" وطالبت بأمن العمال، حسبما قال بييرباولو بومباردييري، رئيس اتحاد العمال الإيطالي، في باري.

ومن ناحية أخرى، ينتقد ممثلو أصحاب العمل حقيقة أنه بسبب الحظر، لا يمكن للشركات إعادة التنظيم إلا ببطء من أجل أن تصبح قادرة على المنافسة في السوق مجددا.