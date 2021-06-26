أشارت تقديرات الأطباء العموميين في ألمانيا، إلى تزايد حالات إلغاء مواعيد تطعيم كورونا والتخلف عن الحضور.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قال رئيس اتحاد الأطباء العموميين في ألمانيا أولريش فايجلت اليوم السبت إن حالات الإلغاء أو عدم الحضور آخذة في الزيادة حتى في عيادات الأطباء العموميين أيضا.

غير أن الأطباء لم يلحظوا حدوث إعياء جراء أخذ التطعيم بوجه عام.

وأوضح فايجلت أن الأطباء يمكنهم في حالات الإلغاء تقديم التطعيم لمرضى آخرين حتى لا يتم إهدار جرعات اللقاح، مشيرا إلى أن الأطباء نجحوا مرارا في إقناع مرضى آخرين قدموا للعيادات لأسباب أخرى، بأخذ التطعيم "ونحن لا نزال نحتاج إلى المزيد من اللقاح وتعهدات موثوقة في التوريدات".

وفي سياق متصل، طالب رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء في ألمانيا، كلاوس راينهارت، ببذل جهود أكبر في شراء اللقاحات من أجل مواصلة الحملة في العيادات ومراكز التطعيم بسرعة كبيرة.

وقال راينهارت إنه نظرا لأن المجموعات المعرضة للإصابة تأتي في طليعة من يحتاج إلى جرعة تنشيطية، فإنه يجب توزيع فرق تطعيم متنقلة على دور المسنين والرعاية الصحية.