تموين جنوب سيناء: أرصدة السلع تكفي لمدة 3 شهور

قال المهندس سامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن أرصدة السلع التموينية متوفرة بكل أنواعها في شركة الجملة، والأرصدة تكفى لمدة تتجاوز الـ3 أشهر، ومن المقرر أن يجرى ضخها للبدالين التموينيين وفروع شركة الجملة بجميع المدن، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.

وأوضح، في تصريح له اليوم السبت، أنه جرى تشكيل لجنة تحت إشراف المهندس إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين، للمرور على شركة الجملة بمدينة طور سيناء، وحصر جميع أنواع السلع التموينية البالغ عددها 18 سلعة تموينية، وتبين أنه لا يوجد نقص في أى سلعة، وتوافر كل السلع لتغطية جميع مدن المحافظة لمدة 3 شهور.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يجري زيادة حصة المحافظة من السلع الغذائية التموينية بكل فروع المجمعات الاستهلاكية، لمواجهة الإقبال السياحي خلال موسم الصيف، وجرى طرح كميات من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية من الأرز والسكر والسمن بجميع مدن المحافظة بأسعار مناسبة للمستهلك.

وأكد أنه جارى تكثيف الحملات التموينية على المخابز، والمحلات العامة، ومحلات الجزارة، والمطاعم، بالتنسيق مع الطب البيطري والصحة، لمتابعة مدى توافر أرصدة المواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها.