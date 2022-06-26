أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأحد، وجود تلكؤ في معالجة مشاكل المياه الملوثة، فيما حذرت من حدوث فيضانات في أحياء سكنية ببغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «وزارة الموارد هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن مراقبة تلوث التربة والهواء والماء»، مبيناً أن «مياه المعامل الملوثة ومسألة المياه الثقيلة التي تصب في نهر دجلة، ضد عمل الوزارة».

وذكر أن «الوزارة، باشرت برفع دعاوى وشكاوى قضائية على بعض الجهات الحكومية التي توجه مياه المجاري إلى الأنهر بشكل مباشر»، مردفا: «منع تسريب مياه محطة الرستمية إلى نهر ديالى، من بين المشاكل التي تواجهها الوزارة، ما ينذر بفيضان في الأحياء السكنية».

ولفت إلى «وجود تلكؤ في معالجة تلك المشاكلات»، منوهًا إلى «خطورة المياه الملوثة التي يكثر فيها مرض الكوليرا، وتأثيرها على الجانب الصحي».