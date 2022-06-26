أوكرانيا: موسكو سيطرت على مدينة سيفيرو دونيتسك ووقوع انفجارات بالعاصمة

أعلن مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأحد، أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على مدينة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقال المسؤولون الأوكرانيون - حسبما أفادت قناة "فرانس 24"- إن القوات الروسية باتت تسيطر على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية، وذلك بعد قصف عنيف استمر على مدار أسابيع.

ومن جهته، قال عمدة المدينة أولكسندر ستريوك -في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" نقلا عن التلفزيون الأوكراني- إن "الروس احتلوا سيفيرودونيتسك بالكامل، وتراجع جيشنا إلى مواقع أكثر استعدادا"، مضيفا أن العديد من المدنيين لجوا إلى مصنع آزوت الضخم للكيماويات، وأن السبيل الوحيد للخروج الآن هو عبر الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وفي سياق مشترك، أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو وقوع انفجارات في حي "شيفتشينكيفسكي" بالعاصمة الأوكرانية صباح اليوم الأحد، وذلك في منشور له على تطبيق "تلجرام"، دون إعلان مزيد من التفاصيل.

وأضاف كليتشكو - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الرسمية - أنه تم إرسال طواقم الإسعاف وعمال الإنقاذ إلى موقع الانفجارات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقا.