تقرير: الأمير تشارلز قبل تبرعات نقدية قطرية كبيرة

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أن الأمير تشارلز، أمير ويلز، قبل تبرعات نقدية كبيرة بلغ مجموعها 3 ملايين يورو من رئيس وزراء قطري سابق.



وزعمت الصحيفة أن الأمير تشارلز قبل شخصيا التبرعات النقدية لمؤسسته الخيرية "صندوق أمير ويلز الخيري" بين عامي 2011 و2015 من الشيخ حمد بن جاسم الذي كان رئيسا لوزراء قطر بين عامي 2007 و2013، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



وقال قصر "كلارنس هاوس"، إن التبرعات "تم تمريرها على الفور" إلى إحدى الجمعيات الخيرية التابعة للأمير وأنه تم تنفيذ " نهج الحوكمة وحسن التوجيه على النحو المناسب".



وجاء في بيان أن "التبرعات الخيرية المستلمة من الشيخ حمد بن جاسم تم تمريرها فورا إلى إحدى الجمعيات الخيرية التابعة للأمير والتي قامت بتنفيذ نهج الحوكمة وحسن التوجيه المناسب وأكدت لنا أنه تم اتباع جميع العمليات الصحيحة".



ووفقا لصحيفة صنداي تايمز، تم تسليم تبرع بقيمة مليون يورو خلال اجتماع في مقر إقامة الأمير، كلارنس هاوس.



واتصلت "بي إيه ميديا" بـ"صندوق أمير ويلز الخيري" للتعليق لكن رئيسه السير إيان تشيشاير قال للصحيفة "لم يكن هناك فشل في حسن التوجيه".



وتقدم المؤسسة الخيرية، التي تأسست في عام 1979 بهدف تحويل الحياة للأفضل وبناء مجتمعات مستدامة، منحا للمنظمات غير الربحية المسجلة في المملكة المتحدة لتقديم مشاريع في المملكة المتحدة ودول الكومنولث والخارج.