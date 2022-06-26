خادم الحرمين الشريفين يدعو العاهل البحريني لحضور القمة المشتركة التي يشارك بها الرئيس السيسي

تسلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتضمن دعوته لحضور القمة المشتركة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستضيفها السعودية الشهر المقبل.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الأحد، سلم الرسالة إلى العاهل البحريني، الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، خلال استقباله له في قصر الصخير، هذا اليوم.

وأعرب العاهل البحريني عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة، مشيداً بروابط العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة والمتميزة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين وما تشهده من تعاون دائم وتنسيق مشترك على كافة المستويات.

كما أعرب عن تقديره واعتزازه بجهود خادم الحرمين الشريفين، في توثيق وترسيخ العلاقات البحرينية السعودية وتطوير العمل الخليجي المشترك، ومبادراته ومساعيه الخيرة في تعميق الترابط والتعاون بين الأشقاء، وبدوره القيادي الرائد في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، متمنياً لأعمال القمة المرتقبة التوفيق والسداد لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وحماية مصالح دولها وشعوبها الشقيقة، وخدمة القضايا العربية، ودعم العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.