خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ولي عهد دولة الكويت

تلقى العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالةً خطية من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه قد تسلم الرسالة، نيابةً عن الملك سلمان، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.