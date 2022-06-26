جاوف تتحلى بالثقة قبل انطلاق بطولة ويمبلدون للتنس

أبدت الأمريكية كوكو جاوف، ثقتها قبل المشاركة في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، بعد 3 أعوام من مشاركتها الأولى في نادي عموم إنجلترا.

وصنعت جاوف، التاريخ بعد مشاركتها في عمر 15 عامًا في بطولة ويمبلدون عام 2019، حينما كانت أصغر لاعبة تصل إلى البطولة الكبرى.

وفاجأت النجمة الأمريكية مواطنتها فينوس ويليامز، حاملة اللقب 5 مرات، حيث تغلبت عليها في أول مباراة، ثم وصلت إلى الدور الرابع حينما خسرت أمام الرومانية سيمونا هاليب.

وتدخل جاوف نسخة العام الجاري بثقة كبيرة، بعد وصولها إلى أول مباراة نهائية لها في بطولات (جراند سلام) في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) أوائل يونيو الجاري، قبل أن تخسر أمام البولندية إيجا شيفونتيك.

وقالت جاوف في مؤتمر صحفي: "بصراحة أشعر بالراحة أكثر مما كانت عليه الأمور من قبل".

وأضافت: "أعني أنني عملت بشكل جيد لم أتوقعه لكنني شعرت بأن الجميع يرغب في تحقيق نتائج جيدة الآن، أشعر وأنني تعلمت كثيرًا أن لا أضع الضغوط على كاهلي الآن".

وتابعت: "هذه المرة، ورغم الشعور بأنني مرشحة، لا أشعر بتلك الرغبة مثلما كان عليه الأمر حينما كنت في عمر 15، أو 16 عامًا".

ومنذ عام في ويمبلدون، وصلت جاوف مجددا إلى الدور الرابع، حيث أطاحت بها الألمانية أنجيليك كيربر، لكنها تدخل منافسات العام الجاري في أعلى تصنيف عالمي في المرتبة رقم 12، بعد أداء مميز في (رولان جاروس) حينما وصلت إلى المباراة النهائية في منافسات الفردي والزوجي.