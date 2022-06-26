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الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى عمّان للقاء العاهل الأردني

الرئيس الفلسطينى محمود عباس - ارشيفية
الرئيس الفلسطينى محمود عباس - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 1:43 م | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 1:43 م

يتوجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وذلك بناءً على دعوة كريمة من الملك.

وسيجري خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، واستمرار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأحد، يرافق «أبو مازن» أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.


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