الدنمارك تدرس التخلي عن طائرات F-16 قبل عامين من الموعد المقرر

تدرس الدنمارك التخلي عن طائرات إف-16 قبل عامين من الموعد المقرر، ما يمهد الطريق أمام احتمال منح الطائرات لأوكرانيا.

وقالت إذاعة دي ار الدنماركية اليوم الاثنين، إنه سيتم التخلي عن الطائرات، التابعة للقوات الجوية الدنماركية، مطلع عام 2025 بدلا من 2027، كما كان مقررا.

وقال وزير الدفاع ترولز لوند بولسن، إن هذا الإجراء سيعجل بمسألة تبرع الدنمارك بهذه الطائرات لأوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع في كوبنهاجن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أنه سيتم الاستغناء عن طائرات إف -16 لأنه سيتم استخدام خليفتها من طراز اف -35 في وقت أبكر من المقرر.

وتريد الدنمارك، بالتعاون مع هولندا، تدريب طياري الطائرات الأوكرانية في قاعدة جوية بالقرب من الحدود الألمانية –الدنماركية، لكي يتمكنوا من قيادة الطائرات إف-16.

ووفقا لوزير الدفاع الدنماركي، فإن التدريب سيستغرق من ستة إلى ثمانية أشهر.