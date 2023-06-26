تسعى الكثير من النساء إلى تعطير المنازل خلال أيام العيد؛ للتغطية على الروائح الكريهة أو لتحسين الأجواء داخل البيت أمام الضيوف، والشعور بالراحة والسعادة، ولكن البخاخات والمعطرات والشموع المعطرة أصبحت مرتفعة الأسعار، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة على جودة الهواء الداخلي.

ونقدم لكي مجموعة من الطرق الطبيعية التي تساعد على تعطير المنزل، إذا كنت تريدين أن تنبعث رائحة طيبة من منزلك مع الحفاظ على بيئة صحية، وفقا لموقع "هوم بانج".

- افتح النوافذ

يجب الحرص على فتح النوافذ مرة أو مرتين في الشهر على الأقل، والحرص على تجهيز المراوح للمساعدة في تدوير الهواء وخلق نسيم يتدفق عبر المنزل.

- الزهور الطازجة

اختاري بعض الزهور ذات الرائحة العالية وضعيها في الغرف التي تقضي فيها معظم الوقت، حيث يؤدي ذلك إلى تحسين رائحة منزلك ومظهره.

* الزيوت العطرية

يجب الحرص على شراء الزيوت العطرية من العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة التي تنتج منتجات عالية الجودة وخالية من المواد الكيميائية، حيث يمكن استخدام أكياس مبللة بالزيوت المفضلة لديك في خزانتك وأدراجك أو فتحات التهوية.

ويمكن وضع بضع قطرات من الزيت على كرات قطنية، ووضعها داخل لفائف مناديل الحمام؛ للحصول على العطر في كل مرة يتم فيها استخدام المناديل.

- المنظفات الطبيعية

غالبًا ما تحتوي منتجات التنظيف المنزلية على مواد كيميائية ضارة وروائح صناعية، لذلك يجب استبدالها بمنظف عام متعدد الأغراض تصنعه بنفسك، وذلك عن طريق اختيار منظف الأطباق الذي لا يحتوي على رائحة أو أصباغ، ثم امزجي برفق ملعقة صغيرة من الصابون مع كوبين من الماء مع إضافة 20 قطرة من الزيت العطري المفضل.

- القهوة

تعمل القهوة كمعطر جو منزلي طبيعي، فإذا كانت الغرفة كريهة الرائحة ضع أوعية من البن المطحون الطازج في جوانب الغرفة، وتأكد من وضع الأوعية بشكل استراتيجي، مثل أعلى فتحة التهوية الأرضية حتى تنتقل الرائحة بشكل أسرع في جميع أنحاء الغرفة، حيث تمنع رائحة القهوة المطحونة أي روائح كريهة.

- الخل

الخل عبارة عن سائل محمل لن يقضي على هذه الأنواع من الروائح فحسب، بل يحافظ أيضا على نظافة الهواء قدر الإمكان؛ لذلك احرصي على وضع الخل في كوب أو وعاء وتركه لبضع ساعات في المنطقة الملوثة، حيث يعمل حمض الأسيتيك على تطهير الهواء والتخلص من البكتيريا مع التخلص من أي روائح كريهة تحاول الالتفاف حولها.