الدنمارك تدرس التخلي عن طائرات اف-16 قبل عامين من الموعد المقرر

تدرس الدنمارك التخلي عن طائرات اف-16 قبل عامين من الموعد المقرر، مما يمهد الطريق أمام احتمال منح الطائرات لأوكرانيا.

وقالت إذاعة دي ار الدنماركية، اليوم الإثنين، إنه سوف يتم التخلي عن الطائرات، التابعة للقوات الجوية الدنماركية، مطلع عام 2025 بدلا من 2027، كما كان مقررا.

وقال وزير الدفاع ترولز لوند بولسن إن هذا الإجراء سوف يعجل بمسألة تبرع الدنمارك بهذه الطائرات لأوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع في كوبنهاجن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، أنه سوف يتم الاستغناء عن طائرات اف -16 لأنه سوف يتم استخدام خليفتها من طراز اف -35 في وقت أبكر من المقرر.

وتريد الدنمارك، بالتعاون مع هولندا، تدريب طياري الطائرات الأوكرانية في قاعدة جوية بالقرب من الحدود الألمانية –الدنماركية، لكي يتمكنوا من قيادة الطائرات اف-16.

ووفقا لوزير الدفاع الدنماركي، فإن التدريب سوف يستغرق من ستة إلى ثمانية أشهر.