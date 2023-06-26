الأهلي يبدأ مفاوضاته الجادة للتعاقد مع إمام عاشور

بدأت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي في إجراءات التفاوض لضم إمام عاشور، لاعب ميتييلاند الدنماركي، لتدعيم خط وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووضعت إدارة الأهلي إمام عاشور على رأس أولوياتها بالصيف الجاري، في ظل اقتراب رحيل حمدي فتحي، لاعب الفريق بشكل رسمي إلى صفوف الوكرة القطري، مع إبداء رغبة من المالي أليو ديانج في السماح له بخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، حال وصول عروض رسمية.

ومنح إمام عاشور، الذي يرغب في العودة للدوري المصري من جديد، في ظل عدم تأقلمه مع فريق ميتييلاند، الضوء الأخضر للأهلي لبدء إجراءات التفاوض مع النادي الدنماركي، لبحث إمكانية الانضمام لصفوف الأحمر خلال الصيف الجاري.

وتأكد إمام عاشور، البالغ من العمر 25 عامًا من صعوبة عودته إلى الزمالك مُجددًا في الفترة القادمة، في ظل الأمور المالية التي يمر بها النادي الأبيض، وهو ما دفعه لفتح الباب أمام إمكانية الانضمام للأهلي، الذي وعده بتقديره ماليًا، في ظل حصوله على راتب غير كبير مع ميتييلاند.

وكان عاشور قد انضم لفريق ميتييلاند الدنماركي في الشتاء الماضي، وبعد بداية قوية مع الفريق، تراجع مستواه قليلًا وانضم لمقاعد البدلاء، قبل أن يتعرض بعد ذلك لإصابة طويلة، أنهت موسمه مبكرًا، ليعود إلى مصر ويخوض برنامجه العلاجي والتأهيلي في القاهرة.