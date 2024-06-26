محافظ كفر الشيخ يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، والعميد مصطفى شوقى، المستشار العسكرى لمحافظة كفرالشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفرالشيخ، والدكتورة أمانى شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان شباب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووافق المجلس على تخصيص مساحة (سبعة أفدنة وثلاثة قراريط) بواقع 30000 متر تقريبًا بزراعة كفر دفريه – مزرعة القرضا لإقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بكفر الشيخ عليها على أن تكون الحدود والأبعاد وفقًا للكروكي والإحداثيات المعتمدة.

كما وافق المجلس التنفيذى على تخصيص مساحة 59110 أمتار بناحية قرية البنا – مركز الحامول لإقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة عليها والموضحة الحدود والمعالم وفقًا للكروكي والإحداثيات المعتمدة.

كما وافق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 900 متر أملاك دولة والمحصورة بين رافد الطريق الدولي وطريق برج البرلس لإقامة مستشفى لعلاج الحروق عليها لصالح مديرية الشئون الصحية للصالح العام.

و وافق المجلس كذلك على تغيير اسم معهد عبدالوهاب غانم الديني الابتدائي الكائن بعزبة إبراهيم غانم التابع لمركز سيدي سالم إلى اسم الدكتور إبراهيم غانم.

ووافق تنفيذي المحافظة على تخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 22 قيراطا الكائنة بزمام جمعية النصر الزراعية قرية 17 منطقة المنصور مركز الحامول وذلك لإقامة معهد ديني أزهرى عليها للصالح العام.

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 30.10 متر جراج الوحدة المحلية بالبكاتوش أملاك دولة لتوسعة مكتب البريد ولخدمة أهالي القرية وللصالح العام.

كما وافق على تعديل قرار التخصيص رقم 466 لسنة 2007 بضم ثلاثة أمتار من المساحة المجاورة لمركز شباب سنديون ووفقًا للمحضر الإنضمامى بين الوحدة المحلية لسنديون وشركة المياه والصرف الصحي والخاص بنقل خط مياه الشرب بقطر 1.5 بوصة، وهو خط مياه يقع بقطعة الأرض المراد إضافتها لمركز شباب سنديون على أن يتم تحويله لمسار آخر خارج نطاق مركز الشباب على نفقة مركز شباب سنديون للصالح العام.

كما وافق تنفيذى المحافظة على الترخيص بحق انتفاع بالمبنى من الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه إلى هيئة البريد المصرية محدد المدة قابلة للتجديد وفقاً للقانون مع استيفاء كافة الإجراءات القانونية لذلك.