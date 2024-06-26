اختناق 11 طفلا في حمام سباحة بالدقهلية

أُصيب 11 طفلًا بضيق في التنفس داخل حمام سباحة بأحد أندية الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من نقطة تأمين مستشفى دكرنس العام بوصول 11 طفلًا مصابين بضيق في التنفس.

وبالفحص، تبين وقوع الحادث بنادي ميت رومي داخل حمام سباحة نتيجة استنشاق مادة الكلور، وإصابة 11 طفلًا وهم:

- محمد المتولي، السن 10 سنوات، ضيق بالتنفس

- آدم محمود أحمد، السن 10 سنوات، ضيق بالتنفس

- ريتاج رامي جمال إسماعيل، السن 14 سنة، ضيق بالتنفس

- رودينا رامي جمال إسماعيل، السن 10 سنوات، ضيق بالتنفس

- عبدالرحمن نبيل عبدالعزيز عبدالمحسن، السن 13 سنة، ضيق بالتنفس

- مايا إيهاب حامد محمد، السن 10 سنوات، ضيق بالتنفس

- ريتال محمد مختار السيد، السن 10 سنوات، ضيق بالتنفس

- لمى أحمد عوض حسن، السن 12 سنة، ضيق بالتنفس

- آدم إسلام إسلام أحمد، السن 10 سنوات، ضيق بالتنفس

- أحمد إسلام إسلام أحمد، السن 12 سنة، ضيق بالتنفس

- أحمد علي أحمد عطا، السن 10 سنوات، ضيق بالتنفس

تم استكمال علاجهم بمستشفى دكرنس العام.

وعُرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.