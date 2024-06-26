 صندوق تقاعد نرويجي ينسحب من كاتربلر بسبب تورطها في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صندوق تقاعد نرويجي ينسحب من كاتربلر بسبب تورطها في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان

أوسلو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 9:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 9:30 ص

أعلن أكبر صندوق تقاعد خاص في النرويج سحب استثماراته في شركة صناعة المعدات الثقيلة الأمريكية كاتربلر بسبب المخاوف من احتمال مساهمتها في تسهيل انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وباع صندوق تقاعد كيه.إل.بي الموجود مقره في أوسلو أسهم وسندات كاتربلر بقيمة 728 مليون كورون نرويجي (69 مليون دولار) في وقت سابق من الشهر الحالي بحسب مديرة الاستثمار في الصندوق كيران عزيز.

وأشارت عزيز إلى استخدام إسرائيل لمعدات كاتربلر الموجود مقرها في ولاية تكساس الأمريكية في هدم منازل ومشروعات البنية التحتية للفلسطينيين بهدف إقامة مستوطنات إسرائيلية، مضيفة ان الجيش الإسرائيلي يستخدم معدات كاتربلر في هذه الأعمال.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قرار صندوق التقاعد النرويجي يدعم حملة أوسع نطاقا يقوم بها نشطاء حقوق الإنسان لحث مؤسسات التمويل على سحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بإسرائيل، ودعوة المستهلكين إلى مقاطعة هذه الشركات، في الوقت الذي أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي حملته العسكرية المدمرة ضد قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقالت كران عزيز إنه رغم عرض كاتربلر الدخول في حوار مع كيه.إل.بي، فإن "ردود الشركة الأمريكية فشلت في في إثبات قدرتها بشكل موثوق على الحد فعليًا من مخاطر انتهاك حقوق الأفراد في حالات الحرب أو الصراع، أو انتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.. الشركة لم تستطع أن تقدم لنا تأكيدات بأنها تفعل شيئا في هذا الشأن".

يذكر أن كيه.إل.بي الذي يدير أصولا بقيمة 100 مليار دولار يصف نفسه بأنه مستثمر مسؤول يريد الانسحاب من الشركات غير الملتزمة بالقواعد البيئية أو الاجتماعية أو الحوكمة.


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