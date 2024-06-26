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نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه ضربة أمنية حاسمة لمصنعى ومتجرى الأقراص المخدرة، وتمكنت من ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة بالغربية تخصص نشاطه فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها، وبحوزته مخدات تقدر قيمتها المالية بحوالى 616 مليون جنيه.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إلى قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة يضم 3 عناصر إجرامية بتصنيع وترويج الأقراص المخدرة على عملائهم بنطاق محافظة الغربية.

والتنسيق بين إدارة مكافحة المخدرات وقطاع الأمن العام تم استهداف التشكيل العصابي وضبطه، وبحوزة التهمين كمية لمسحوق بودرة الترامادول المخدر وزنت 600 كيلو، و4 ملايين قرص مخدر، و11580 قرصا مؤثرا، و841 أمبولا مخدرا، وعدد من المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.



وقالت الداخلية إن ذلك يأتي استمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.