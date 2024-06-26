حماس تستعرض جانبا مما فعلته طوفان الأقصى بإسرائيل

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إن طوفان الأقصى أحدث متغيرات هائلة حيث دمر الاحتلال أمنيًا وأربك كل حساباته وضرب نظريته الأمنية والعسكرية.

جاء ذلك خلال الندوة العلمية: «معركة طوفان الأقصى وانعكاساتها على ترتيب البيت الفلسطيني»، التي ينظمها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، وفق بيان صادر عن حركة حماس.

وأضاف أن طوفان الأقصى أحدث زلزالًا سياسيًا وعمق الخلافات الداخلية، إضافة للآثار الاقتصادية الكبيرة، وتغيير صورة الاحتلال أمام العالم، وغير نظرة المنطقة للاحتلال وخيارات التطبيع معه والرهان عليه والاستقواء به، التي كانت مطروحة ضمن الرعاية الأمريكية لفرض إسرائيل في المنطقة.

وتابع: «الطوفان والتحدي الكبير الذي فُرض على إسرائيل وفشلها العسكري الميداني فرض ظهور قضية تجنيد المتدينين من جديد».

ولفت إلى أن الطوفان أدى أيضًا إلى تنامي الصراع بين القيادة السياسية الإسرائيلية، والمؤسسة العسكرية والأمنية.

وتابع: «الطوفان جعل نتنياهو يأتي في لحظة ويقول هذه دولة لها جيش، وليس جيش له دولة، وثبت أن المواجهة مع هذا الاحتلال هي من تربكه وتعمق خلافاته».

واستكمل: «بدأت المفاهيم تتغير حتى على صعيد الشارع الدولي والشارع الإنساني في أوروبا وأمريكا، والحديث عن فلسطين من البحر للنهر، وزوال إسرائيل، وعدم شرعية إسرائيل، والحديث عن المقاومة وعن رموز المقاومة، وكل هذا من الإشارات على تأثير الطوفان»



