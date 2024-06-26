الفلك: 7 يوليو المقبل غرة شهر المحرم وبداية عام 1446 هجرية الجديد

أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى، موضحًا أنه سيولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 59 بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت اليوم التالي ليوم الرؤية.

وأضاف رابح، خلال نشرة فلكية عن استطلاع هلال شهر المحرم، أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية يوم الجمعة 29 من ذي الحجة 1445هـ في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ولفت إلى وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم يوم الرؤية في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولكن لا يعتد فترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.

وأكد أنه وبذلك يكون السبت 6 يوليو هو المتمم لشهر ذي الحجة 1445هـ، وبذلك تكون غرة شهر المحرم 1446 هـ فلكياً الأحد 7 يوليو.