وكيل صحة القليوبية يتابع الاستعدادات الطبية لانتخابات مجلس النواب

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أجرى الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الأحد، جولة تفقدية داخل المعمل المشترك بالمحافظة، لمتابعة جاهزيته لاستقبال مرشحي انتخابات مجلس النواب وإجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم.

خلال الجولة، اطمأن الدكتور الشلقاني على جاهزية الفرق الطبية المختصة، وتوافر قاعات انتظار مناسبة تليق بالمرشحين، بالإضافة إلى التأكد من تواجد الفريق الطبي على مدار الساعة لإجراء التحاليل وإصدار النتائج بدقة وسرية تامة.

جاءت هذه الجولة بحضور مها الجندي مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي، ونشوى يحيى مدير إدارة التموين الطبي، وذلك بالتنسيق مع رباب عبد الهادي مدير إدارة الشئون الإدارية.