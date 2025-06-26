فرنسا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحرمات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، الخميس، أن اعتراف بلاده بدولة فلسطين ليس من المحرمات.

جاء ذلك في رده على سؤال لمراسل الأناضول حول مسألة اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للخارجية الفرنسية.

وقال لوموان: "هذه المسألة ليست من المحرمات، يجب أن يتم ذلك في الوقت المناسب والمفيد على طريق إيجاد حل سياسي بشأن الأراضي الفلسطينية".

وأكد أن الصراع الذي بدأ على خلفية الهجوم الإسرائيلي ضد إيران لا يجب أن يطغى على ما يحدث في غزة.

وتابع: "لا نزال حذرين للغاية بشأن الوضع في غزة".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد صرح في 16 فبراير 2024 أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين ليس من المحرمات بالنسبة لباريس.

وكان من المخطط عقد "مؤتمر فلسطين الدولي" بمشاركة رفيعة المستوى في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بين 17 و20 يونيو، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، لمناقشة الأوضاع في غزة، وبحث سبل التوصل إلى حل الدولتين في فلسطين، بالإضافة إلى تشجيع الدول على اتخاذ خطوات نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وعقب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل المؤتمر.