100 شهيد جراء القصف الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

أفاد مراسل روسيا اليوم باستشهاد 100 فلسطيني جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ فجر أمس الأربعاء.





وأوضح أن عدد الضحايا جنوب قطاع غزة بلغ 16 شهيدا، منهم 7 شهداء في مناطق متفرقة بخان يونس، و 5 في مراكز توزيع المساعدات شمال غرب رفح، و 3 آخرون توفوا متأثرين بجراحهم من قصف سابق على خان يونس، بالإضافة لمقتل مواطن فلسطيني في قصف استهدف منزلا في حي البراق غربي خان يونس.



وفي وسط القطاع بلغ عدد القتلى 21 شخصا، منهم 6 قتلوا في قصف استهدف منزلا شمال مخيم النصيرات، و 7 قتلى جنوب وادي غزة، و 4 قتلى من عائلة واحدة في قصف على منزل بدير البلح، وقتيل شرق النصيرات، وآخر توفي متأثرا بإصابة سابقة جراء قصف إسرائيلي، بالإضافة لفتاتين إحداهما طفلة، قتلتا في قصف شمال شرقي النصيرات.

وفي مدينة غزة بلغ عدد الضحايا 45 قتيلا، منهم 8 في قصف على محطة وقود بحي الشجاعية، و 5 في استهداف محيط منطقة أنصار غربي المدينة، و 3 قرب مسجد الجولاني في حي التفاح، وشخص في قصف قرب شركة الكهرباء وسط المدينة، و5 في قصف منزل بمنطقة الكرامة، و9 قتلى في قصف منزل بمخيم الشاطئ، و8 في قصف منزل بحي الشجاعية، بالإضافة لـ 6 قتلى في قصف منزل قرب دوار كيرفور غربي المدينة.

وأوضح مراسل روسيا اليوم أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على شمال القطاع بلغ 18 قتيلا، بينهم 5 جراء استهداف منزلين في جباليا النزلة، و13 قتيلا ومصابين في غارات متفرقة على جباليا البلد والنزلة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت في آخر إحصائية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 56,156 قتيلا و132,239 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، بينهم (5,833 شهيد، و 20,198 إصابة) منذ 18 مارس 2025.

هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.