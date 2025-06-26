 أكثر من 56 ألف شهيد منذ بدء الحرب على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أكثر من 56 ألف شهيد منذ بدء الحرب على غزة

هديل هلال
نشر في: الخميس 26 يونيو 2025 - 2:11 م | آخر تحديث: الخميس 26 يونيو 2025 - 2:11 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 103 شهداء، و219 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 56 ألفًا و529 شهيدًا، و132 ألفًا و458 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 5936 شهيدًا، و20 ألفًا و417 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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