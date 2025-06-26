سلوفاكيا تهدد برفض العقوبات الأوروبية المقبلة على روسيا

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هدد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، اليوم الخميس، برفض حزمة العقوبات الأوروبية المقبلة المقررة على روسيا.

وتعارض سلوفاكيا، خطط بروكسل بوقف عقود إمدادات الغاز مع روسيا تماما بداية من عام 2028.

وقال "فيكو" للصحفيين في براتيسلافا، إنه لا يوافق على مشاريع الاتحاد الأوروبي الأخرى، التي تشمل استمرار الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.

وحذر فيكو، من أن الوقف التام لواردات الغاز الروسية سوف يضر بسلوفاكيا أكثر من روسيا.

وقال: " من فضلكم أنظروا للأمر بجدية.. لا يمكننا الوصول بصورة مباشرة للغاز الطبيعي المسال.. ربما تحدث اختناقات وترتفع الأسعار".

ويشار إلى أن سلوفاكيا لديها عقد إمداد مع شركة جازبروم الروسية حتى 2034.

وتريد المفوضية الأوروبية، إنهاء العقد على أساس "القوة القاهرة".

مع ذلك، حذر فيكو، من أن هذا المبرر لن يصمد أمام محكمة التحكيم الدولية.

وحين ذاك، سوف تتعرض سلوفاكيا لغرامات بقيمة المليارات.