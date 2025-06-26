صن داونز يلحق بالأهلي ويفرط في أمل أفريقيا الأخير بكأس العالم للأندية

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ودع فريق صن داونز الجنوب أفريقي منافسات كأس العالم للأندية بتعادله السلبي أمام فلومينيسي البرازيلي، مساء الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة الخامسة من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

حصل كل فريق على نقطة، ليبقى صن داونز ثالثا برصيد 4 نقاط، أمامه فلومينيسي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

بات صن داونز رابع فريق أفريقي يودع البطولة بعد الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وكان الفريق الجنوب أفريقي استهل مشواره بالفوز على أولسان 1 / صفر ثم الخسارة أمام بوروسيا دورتموند 3 / 4 قبل تعادله السلبي مع فلومينيسي.

أما فلومينينسي تأهل رفقة بوروسيا دورتموند، وبات رابع فريق برازيلي يتأهل للدور الثاني في مونديال الأندية بعد بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو.