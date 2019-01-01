 عاجل.. التحالف العربي يسقط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عاجل.. التحالف العربي يسقط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 26 يوليه 2019 - 1:20 م | آخر تحديث : الجمعة 26 يوليه 2019 - 1:20 م

ذكرت فضائية«إكسترا نيوز»، في حبر عاجل، اليوم الجمعة، أن قوات التحالف العربي في اليمن يسقط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة جازان السعودية.

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