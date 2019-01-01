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ذكرت فضائية«إكسترا نيوز»، في حبر عاجل، اليوم الجمعة، أن قوات التحالف العربي في اليمن يسقط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة جازان السعودية.