الجيش اليمني يتصدى لمحاولة تسلل حوثية في محافظة الجوف

أفشلت قوات الجيش اليمني بمحافظة الجوف، اليوم الجمعة، محاولة لميليشيات الحوثي استعادة مواقع خسرتها الأيام الماضية في مديرية برط العنان.

وأكد رئيس عمليات حرس الحدود اليمنية العميد هادي حمران الجعيدي، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، أن وحدات المحور الشمالي للجيش الوطني بالمحافظة تمكنت من دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال المواجهات التي استمرت لساعات، مشيرا إلى أن عشرات العناصر من الميليشيات لقوا مصرعهم وجرح العشرات فيما لاذ البقية بالفرار.

وكشفت مصادر مطلعة عن دفع ميليشيات الحوثي بعشرات العناصر والعتاد عقب الخسائر الكبيرة التي منيت بها، خلال الأسبوع الماضي.