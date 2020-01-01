تنسيقية شباب الأحزاب تطلق غرفة عملياتها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفة عملياتها المركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، إذ حصلت التنسيقية على تصريح متابعة العملية الانتخابية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، للرصد والتوثيق والمتابعة الإعلامية لموقع التنسيقية ومنصاتها الإعلامية.

يأتي ذلك في إطار حرص التنسيقية على دور الشباب الفاعل في العملية السياسية والحرص الدائم على تحقيق عملية انتخابية شفافة ونزيهة، تخضع للمعايير الدولية المتعارف عليها في الانتخابات.



ورحبت التنسيقية بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية، والمجالس القومية المتخصصة الحاصلين على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لمزيد من تحقيق الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.