رئيس الوزراء الهندي: فيروس كورونا مازال خطيرا مثلما كان عند ظهوره

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأحد إن فيروس كورونا مازال خطيرا مثلما كان عند ظهوره لأول مرة، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لوقف تفشي الفيروس.

وتعد الهند ثالث أكبر دولة من حيث عدد الاصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.

وذكرت شبكة " ان دي تي في" أن مودي قال في برنامجه الإذاعي الشهري إنه على الرغم من أن الهند من بين الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، فأنها تمكنت من تسجل معدل شفاء ناجح من الفيروس.

وقال "اليوم معدل الشفاء من فيروس كورونا في بلادنا أفضل من دول أخرى. لقد تمكنا من إنقاذ حياة الملايين من المواطنين، ولكن تهديد فيروس كورونا لم ينته بعد".

وأضاف "علينا الالتزام بالحذر، علينا أن نتذكر أن الفيروس مازال خطيرا".

ووجه مودي كلمة لمن يشعرون بالتعب من ارتداء الكمامات، وقال " بعض الأحيان، تواجهنا مشاكل مع الكمامات. البعض يخلعون الكمامات أثناء التحدث. عندما تشعر بالرغبة في خلع الكمامة، تذكر الأطباء الذين يواجهون فيروس كورونا وهم يرتدون هذه الكمامات لساعات".

وكانت الهند قد سجلت اليوم 48661 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الاصابات مليون و 385 ألف و522 حالة. كما تم تسجيل 705 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 32063 حالة. مع ذلك، سجلت الهند معدل شفاء يتجاوز 63%.