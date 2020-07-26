إسلام جمال يواصل تصوير الجزء الثاني من «قوت القلوب»

يواصل الفنان إسلام جمال، بتصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل «قوت القلوب»، حيث يجسد به شخصية دكتوب حسن شبانة.

وحرص إسلام على مشاركة جمهوره صورة من كواليس التصوير، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، صورة له، وعلق عليها: «دكتور حسن شبانة من مسلسل قوت القلوب.. الجزء الثاني.. إنتاج سينرجي، إخراج مجدي أبو عميرة».

وكانت أسرة المسلسل عادت خلال الأيام الماضية، لتصوير المشاهد المتبقية من أحداث الجزء الثاني.

«قوت القلوب» ينتمي لنوعية أعمال الـ 50 حلقة وهو من بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي ، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وتدور أحداث المسلسل حول «قوت»، التى تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها فى اطار اجتماعى عائلى.