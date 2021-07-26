الصحة الفرنسية: 60% من المواطنين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة في فرنسا أن نحو 60% من المواطنين الفرنسيين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، وفقا لقناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الاثنين، أن ما يقرب من 50% من المواطنين (نحو 2ر33 مليون مواطن) حجزوا موعدا للحصول على التطعيم، موضحة أن الأرقام الرئيسية للوضع الصحي (الاستشفاء وعدد المرضى في العناية المركزة) لا يزال مستقرا، وذلك رغم الارتفاع الحاد في حالات الإصابة منذ نحو أسبوعين.

وأضافت الوزارة أن المنحنى الوبائي خلال الـ7 أيام الأخيرة يشهد ارتفاعا ولكن ببطء، مع تسجيل 1837 حالة دخول إلى المشفى (1800 حالة السبت الماضي) خلال أسبوع، بينهم 376 في الرعاية الحرجة.