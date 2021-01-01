«أوبرا عربي» في ثاني احتفالات «ثقافة طنطا» بذكرى 23 يوليو

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطة، عرضًا فنيًا لفرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، على مسرح المركز الثقافي بطنطا، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم بالذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقدمت الفرقة خلال العرض العديد من الاسكتشات المسرحية والسينمائية والفقرات الغنائية من زمن الفن الجميل، من أبرزها "عايز أروح" من فيلم المليونير، "ميدلي" من أغاني مسرحية ريا وسكينة، قلبي دليلي، منديل الحلو، شارع محمد علي، تتر مسلسل هو وهي، "كوتو موتو" من فيلم آخر شقاوة لثلاثي أضواء المسرح، حلاوة شمسنا من فيلم غرام في الكرنك، قال جاني بعد يومين، زي العسل، بتسأل ليه عليا، ٥ قارات، بعد الأيام، حلوة يا بلدي، ارابيسك، اللي يقدر، على قلبي، وحلاوة شمسنا، يا لعبة الأيامز.

العرض بطولة نجوم الفن والغناء زينب خالد، إسراء إبراهيم، بسنت هاني، بسنت مجدي، آية أحمد، دعاء رجب، سارة يسري، دميانة موريس، حنين ياسر، فاطمة محمد، رينا عارف، سماح محمد، فارس أيمن، محمود عمارة، حازم أشرف، فكري إبراهيم، أحمد مصطفى، محمد يسري، التجهيزات الفنية محمد منصور ، مخرج منفذ الفرقة ممدوح حنفى، رنا بركات، مدير الفرقة إبراهيم الفرن وتدريب وإخراج المايسترو محمد مصطفي.

واختتم الحفل بميدلي وطني أداء الفرقة بمناسبة الاحتفال منها، بالأحضان، عاش حبك، احلف بسماها، بالسلام إحنا بدينا، كل بلاد الدنيا، دولا مين ودولا مين، صورة، وسمينا وعدينا وغيرها من الأغانى الوطنية التراثية.