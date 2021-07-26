هداية ملاك تكرر إنجازها وتمنح مصر الميدالية الأولى في أولمبياد طوكيو

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حققت هداية ملاك، بطلة التايكوندو المصري، الميدالية الأولى لمصر في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» بعد تتويجها ببرونزية منافسات 67 كجم سيدات اليوم، الإثنين.

وتوجت هداية ملاك بالميدالية بعد تفوقها على الأمريكية بيج ماكفرسون في مباراة تحديد الفائز بنتيجة 17-6.

وكانت هداية ملاك قد تأهلت لهذه المباراة، بعدما تغلبت على ماليا ميل باسيكا بطل تونجا في دور الترضية، بسبب عدم التكافوء بنتيجة 19-0.

أقصت هداية ملاك اللاعبة الفرنسية ماجدة هينين صاحبة برونزية بطولة العالم 2019 في الدور ثمن النهائي بالفوز عليها 11-10، بينما خسرت أمام البريطانية لورين وليامز بنتيجة 13-12 في مباراة ربع النهائي.

يذكر أن هداية ملاك صاحبة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لكن في وزن 57 كجم.