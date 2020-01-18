لميس الحديدي تعلق على الأوضاع في تونس: أتمنى أن تخرج منها بسلام

علقت الإعلامية لميس الحديدي على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وقالت الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، مساء الأحد، إن المشهد في تونس يشبه العديد من المشاهد التي عاصرها المصريون في 2013، متمنية أن تخرج منها تونس بسلام.

واستعرضت لميس، تصريحات الرئيس التونسي بشأن أنه سيعين رئيس الحكومة بنفسه وسيحرص على عدم إراقة نقطة دم، موضحة أن تونس شهدت العديد من المظاهرات الغاضبة ضد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي المنتمي إلى الإخوان، وكذلك إسقاط حزب النهضة التابع للجماعة الإرهابية.

وأشارت إلى أن المحتجين اقتحموا مقرات الحزب في عدد من المحافظات وطالبوا بإسقاط مظومة الإخوان وإقالة رئيس الحكومة المشيشي بسبب ما وصفوه بأنه "جرائم إرهابية وفساد مالي".