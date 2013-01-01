الأوقاف تعتمد 600 ألف جنيه لترميم مسجد الحبشي بدمنهور

قالت سناء برغش، عضو مجلس النواب عن دائرة دمنهور، إنها توصلت لعدد من التوصيات من خلال لجنة الإعلام والثقافة والآثار بخصوص طلب الإحاطة المقدم منها لضم مسجد الحبشي بدمنهور للآثار وترميمه بمعرفة وزارة الآثار، منها حصر وزارتي الآثار والأوقاف كافة المساجد التاريخية والتي تحتوي على طابع معماري فريد لضمها لوزارة الآثار.



وأوصت بإيفاد لجنة أخرى لمسجد الحبشي بدمنهور للوقوف على تكلفة الترميمات المطلوبة لإدراجها بخطة العام الحالي، بعد أن حصلت النائبة على موافقة وزارة الأوقاف باعتماد مبلغ 600 ألف جنيه لترميم المسجد بشكل مبدئي، وأنه لا مانع لديها من قيام وزارة الآثار بإجراء الترميمات المطلوبة بمعرفتها حفاظا على ما بالمسجد من تراث معماري فريد.



جاء ذلك خلال عرض اللجنة لمذكرة تفصيلية لرئيس مجلس النواب جاء فيها ضرورة مخاطبة وزارتي الأوقاف والآثار بالحصر المطلوب، تمهيدا لضم هذه المساجد لوزارة الآثار.



يذكر أن أشهر المساجد التاريخية بمصر كالحسين والسيدة زينب، والتي تعتبر من التراث الإسلامي الذي يعتبر من أهم الموروثات الإسلامية، لم يتم ضمها بعد للآثار الإسلامية، ولم يتم تسجيلها لدى وزارة الآثار.