موسكو: سجن فرنسي لمدة عامين حاول إخراج محطة راديو عسكرية من روسيا

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسي اليوم الاثنين، سجن مواطن فرنسي لمدة عامين وشهر، لمحاولته إخراج أحدث محطة راديو عسكرية "أزارت" من روسيا إلى الولايات المتحدة.

وذكر المكتب الصحفي للأمن الفدرالي الروسي، في بيان أوردته وكالة أنباء "نوفوستي"، أن الحكم قضى بسجن المدان الفرنسي (دون ذكر اسمه) لمدة عامين وشهر واحد، مضيفا أن حكم محكمة "بريسنينسكي" في موسكو ضد الفرنسي البالغ من العمر 59 عاما وضد آخر من جمهورية مقدونيا الشمالية يدعى توني ستيفانوفسكي قد صدر لارتكابهما جريمة التحضير لتهريب معدات عسكرية بموجب الجزء الأول من المادة 30 والجزء الأول من المادة 226.1 من القانون الجنائي الروسي".

وكان المدان الفرنسي قد حاول بشكل غير قانوني تهريب منظومتين من المحطات الإذاعية العسكرية الروسية "R-187-P1 Azart" إلى الولايات المتحدة، فيما التقى المدان الثاني توني ستيفانوفسكي في عام 2017 مع الأمريكي جورج أنتوني أولوين رئيس شركة الأمن الخاصة "AG Global Inc" لهذا الغرض.

واقترح أولوين على ستيفانوفسكي نقل خمس مجموعات من محطات الراديو العسكرية المحمولة "R-187-P1 Azart" من روسيا إلى الولايات المتحدة، ولكن ستيفانوفسكي وعد بنقل محطتين اثنتين فقط وحصل على 30 ألف دولار، وتم اعتقال ستيفانوفسكي من قبل جهاز الأمن الفدرالي الروسي أثناء تسليمه أموالا مقابل حقيبة بها أجهزة الاتصال اللاسلكية المطلوبة.