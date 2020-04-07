الرئيس الفرنسي يبدأ جولة إفريقية تشمل الكاميرون وبنين وغينيا بيساو

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جولة إفريقية تشمل الكاميرون وبنين وغينيا بيساو، وذلك في أول رحلة إلى أفريقيا خلال فترة ولايته الجديدة.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، أن ماكرون استهل جولته بغرب أفريقيا، بزيارة عاصمة الكاميرون "ياوندي" ، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ماكرون اليوم بالجالية الفرنسية المتواجدة في الكاميرون، كما سيلتقي مع ممثلي المجتمع المدني والشباب، كما سيستقبله الرئيس الكاميروني "بول بيا".

وأضاف الراديو أنه من المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية لمدة ساعة في قصر الوحدة بالعاصمة الكاميرونية، كما سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا.

من جانبه، أعلن قصر الإليزيه أن المباحثات الثنائية الفرنسية الكاميرونية ستتطرق إلى مختلف القضايا مثل الحوكمة وسيادة القانون، بالإضافة إلى المستقبل السياسي واستقرار الكاميرون والأزمة المستمرة في المناطق ذات الأغلبية الناطقة باللغة الإنجليزية في الشمال الغربي والجنوب الغربي، وكذلك بوكو حرام في أقصى الشمال والقرصنة في خليج غينيا.

وأوضح الراديو أن هذه الزيارة تعد فرصة للرئيس ماكرون لدعم رغبته في إبراز الشباب والمجتمع المدني من خلال موائد مستديرة، وذلك في أعقاب القمة الأفريقية - الفرنسية الـ 28 التي عقدت في شهر أكتوبر الماضي بمدينة مونبلييه الساحلية في جنوب شرق فرنسا.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس ماكرون غدا الأربعاء، إلى بنين التي واجهت هجمات دامية من إرهابيين تسللوا من منطقة الساحل إلى دول خليج غينيا، ويختتم جولته بعد غد الخميس في غينيا بيساو.