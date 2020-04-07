أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى منذ مارس

واصلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعها، في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تجاوزت مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2022.

وجاء الارتفاع بعد أن أعلنت "جازبروم" الروسية، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنس" آخر في "السيل الشمالي-1" (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق) بسبب أعمال صيانة.

وأشارت إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا، أي ما يصل إلى 20% من السعة الأسمية للخط.

وكانت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، قد قالت إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا لاحتمال مواجهة توقف إمدادات الغاز من روسيا في أي لحظة.

وقالت المسؤولة قبل اجتماع استثنائي لمجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الطاقة والنقل: "بيان الأمس الصادر من جازبروم يؤكد فقط حاجتنا لأن نكون مستعدين لتوقف محتمل لإمدادات الغاز من روسيا في أي لحظة. نحن بحاجة إلى التحرك الآن".

بدوره، دعا وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، جوزيف سيكيلا، اليوم، دول الكتلة، إلى اتخاذ إجراءات في أقرب وقت ممكن لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي على خلفية التخفيضات في الإمدادات من "غازبروم".

وقال: "أعلنت شركة جازبروم بالأمس عن خفض إضافي في إمدادات الغاز، مما أدى على الفور إلى ارتفاع الأسعار. وهذا مؤشر آخر على أننا يجب أن نأخذ زمام الأمور بأيدينا، ويجب علينا تقليل اعتمادنا على الإمدادات الروسية في أقرب وقت ممكن".