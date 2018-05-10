يناقش مجلس الدوما الروسي، تحديد قائمة بالدول الراعية للإرهاب، ومصادرة جميع ممتلكات مواطنيها.. بينما وجه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بوقف تصدير الحبوب خلال الفترة المقبلة.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أعدت أحزاب روسية مشروع قانون يقترح منح مجلس الوزراء الحق في إنشاء بقائمة الدول الراعية للإرهاب وتحديد إجراءات معينة ضدهم.

وجاء في نص مسودة المشروع قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذلك الإجراءات المطبقة على هذه الدول، تحددها الحكومة الروسية.

وتضيف المسودة على أن الدول التي تزود دولة إرهابية بمنتجات عسكرية معترف بها تعد كدولة راعية للإرهاب وسيتم مصادرة ممتلكاتها.

من جهة أخري.. ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو وجه بوقف تصدير الحبوب خلال الفترة المقبلة، واقتصار استخدامها في أغراض تربية الماشية فحسب.

وأصدر لوكاشينكو تعليماته للعمل على اتباع أفضل طرق الحصاد؛ لضمان أقصى قدر من الغلة وتقليل الخسائر، ومع ذلك شدد على أن بلاده لن تقوم بتصدير الحبوب، وقال: "نحتاج إلى استخدام الحبوب بمختلف أنواعها في تربية الماشية وإنتاج الحليب واللحوم ومنتجات أخرى، وبيع هذه المنتجات في الأسواق الدولية".

وتابع الرئيس البيلاروسي: "العام المقبل أو حتى في غضون عامين، ستكون حبوب الموسم الحالي أكثر تكلفة، وسوف يرتفع سعر الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى بشكل كبير، لذلك يجب أن نؤمن مخزونًا لفصل الشتاء القادم، حتى يتمكن شعبنا في الشتاء والربيع من الحصول على المنتجات الزراعية اللازمة بأسعار مقبولة".

على صعيد آخر.. أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي جنوبي روسيا في 5 أغسطس المقبل.

وقال بيسكوف- في تصريح، اليوم- "إن الرئيسين الروسي والتركي سيجريان مباحثات حول الكثير من القضايا".

وتشير وسائل إعلام روسية إلى أن بوتين وأردوغان يناقشان تنفيذ اتفاقية الحبوب، الموقعة مؤخرا في إسطنبول، وكذلك الوضع في أوكرانيا وسوريا والتعاون الثنائي بين البلدين.

وأعربت أوكرانيا عن تضامنها مع الاتحاد الأوروبي في التغلب على أزمة الطاقة الناجمة عن انخفاض إمدادات الغاز الروسي، مؤكدة أنها على استعداد لتزويد دول الاتحاد الأوروبي بـ 1.5 جيجاوات من الكهرباء.

وصرح وزير الطاقة الأوكراني فجيرمان جالوشينكو- في مؤتمر، في بروكسل، اليوم- أن أوكرانيا على استعداد لتزويد الاتحاد بـ 1.5 جيجاوت من الكهرباء، وبذلك تستبدل حوالي خمسة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وجاءت تصريحات جالوشينكو تعليقا على سؤال حول كيفة مساعدة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بعضهما البعض في التغلب على أزمة الطاقة التي أثارتها روسيا.

وأضاف: "لدينا عدة أفكار، أولاً هذه هي قضية صادرات الكهرباء من أوكرانيا وهذا وضع مربح للجانبين، يمكننا بيع الكهرباء لأن لدينا مثل هذه القدرة التي تصل إلى 1.5 جيجاوات، يمكننا القيام بذلك الآن، هذا مفيد للسوق الأوكراني لأن لدينا فرقًا كبيرًا في الأسعار، لذلك يمكننا الحصول على المال للحفاظ على السيولة المالية لدينا، ومن ناحية أخرى، يمكننا توفير ما يصل إلى خمسة مليارات متر مكعب من الغاز في أوروبا، يمكنك ببساطة شراء الكهرباء وألا تستخدم الغاز الروسي".

يذكر أن روسيا تهدد الدول التي تدعم أوكرانيا ضدها بقطع كامل لإمدادات الغاز الأمر الذي قد يتسبب في أزمة طاقة عميقة عشية فصل الشتاء- على حسب وكالة يوكرينفورم.

وتستضيف بروكسل، اليوم، اجتماعًا طارئًا لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الذين يبحثون عن استجابة مشتركة لمثل هذا التهديد، ويشارك جالوشينكو في غداء العمل غير الرسمي الذي أقيم كجزء من هذا الاجتماع.

وميدانيا.. أفاد المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية يوري إحنات بأن طائرات روسية أطلقت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، 13 صاروخا على مستوطنة زاتوكا بمنطقة أوديسا.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن المتحدث قوله: " في البداية، ضربت طائرات (Su-35) و(Su-30) من البحر الأسود، وفي الصباح، أطلقت ثلاث طائرات خمسة صواريخ من طراز (Kh-59)، معظمها على منطقة أوديسا ومنطقة زاتوكا".

ووفقا له، بعد ذلك، طارت عشر قاذفات بعيدة المدى من طراز (Su-22) و(M-30) من قاعدة في شايكوفكا، شمالي أوكرانيا، إلى البحر الأسود وأطلقت ثمانية صواريخ من نوع (Kh-22) من هناك.

كما أشار إلى أن القوات الروسية تحاول باستمرار إرباك الدفاع الجوي الأوكراني.

وذكرت تقارير سابقة أنه في منطقة أوديسا، تعرضت المباني الخاصة في القرى الساحلية للقصف واشتعلت فيها النيران، ولم ترد حتى الآن تقارير عن الإصابات أو الوفيات.

وكشفت وزارة الدفاع البريطانية عن أن قدرات أوكرانيا المضادة للسفن تشكل لروسيا تهديدا رئيسيا يحد من فعالية أسطولها في البحر الأسود.

وذكرت الوزارة- في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء- أنه من شبه المؤكد أن روسيا تنظر إلى صواريخ أوكرانيا المضادة للسفن على أنها تهديد رئيسي يحد من فعالية أسطولها في البحر الأسود بل وتقوض بشكل كبير خطة موسكو الشاملة، إذ لا تستطيع روسيا بشكل واقعي محاولة شن هجوم برمائي للاستيلاء على مدينة أوديسا الأوكرانية.

ورجحت الاستخبارات البريطانية أن تواصل روسيا إعطاء الأولوية لجهود تدمير قدرة أوكرانيا المضادة للسفن، ومع ذلك من المرجح عرقلة عمليات الاستهداف الروسية الروتينية بسبب المعلومات الاستخبارية القديمة وسوء التخطيط.

وبحسب وزارة الدفاع البريطانية، أصابت صواريخ كروز الروسية ميناء أوديسا الأوكراني أمس الأول، وزعمت وزارة الدفاع الروسية بأنها أصابت سفينة حربية أوكرانية ومخزونًا من الصواريخ المضادة للسفن، ولكن ليس هناك ما يشير إلى أن مثل هذه الأهداف كانت في الموقع الذي أصابته الصواريخ.