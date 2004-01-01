تقرير: حرب أوكرانيا تعزز مراجعة السياسات الخاصة بالتجنيد الإجباري في أوروبا

أعادت الحرب الأوكرانية، المراجعات الأوروبية المتعلقة بالتجنيد العسكري الإجباري، عبر تعزيز النقاشات والإجراءات.



وذكر تقرير لـ"يورونيوز" أن الحرب الجارية فى أوكرانيا عززت عملية مراجعة السياسات الخاصة بالتجنيد العسكري في أوروبا.



وأوضح التقرير أن بريطانيا ألغت الخدمة العسكرية عام 1963؛ وفعلت بلجيكا الأمر نفسه في عام 1992، وبين عامي 2004 و 2011، ألغت مساحة شاسعة من أوروبا الخدمة الوطنية.



و أعلنت وزارة الدفاع الهولندية البدء بدراسة حول إدخال التجنيد الإجباري على الطراز الاسكندنافي.



وجاءت الخطوة على خلفية مخاوف من أن ربع المناصب العسكرية شاغرة حاليًا، بينما أدخلت بولندا، في مارس الماضي، نظامًا جديدًا "للخدمة العسكرية العامة الطوعية مدفوعة الأجر".



ولم تتخل الدنمارك وإستونيا وفنلندا وقبرص واليونان والنمسا وسويسرا عن التجنيد الإجباري. ومع ذلك، تم تخفيف بعض القواعد، ففي عام 2006، خفضت فيينا الخدمة العسكرية إلى ستة أشهر فقط.



وكان ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 أول صدمة دفعت العديد من الحكومات الأوروبية إلى إعادة التفكير في الخدمة العسكرية.



وأعادت أوكرانيا التجنيد الإجباري في عام 2014، مما سمح لها بتجميع جيش كبير من المحترفين والاحتياطيين في حربها الحالية مع روسيا.



وفي عام 2015، أعادت ليتوانيا التجنيد جزئيًا (بعد أن أنهته في عام 2008)، وأصبحت النرويج أول دولة أوروبية تفرض الخدمة العسكرية الإجبارية للنساء.



وبعد ذلك بعامين، أعادت السويد فرض الخدمة، وهي الخطوة التي أقرتها فرنسا في 2019.



ومطلع يوليو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع في لاتفيا أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا سيضطرون إلى إكمال أحد عشر شهرًا من الخدمة العسكرية.



وقال وزير الدفاع آرتيس بابريكس فى بيان رسمي: "يجب أن يدرك سكان لاتفيا أنه من أجل البقاء على قيد الحياة، يجب علينا ببساطة زيادة نسبة السكان الذين تلقوا تدريبات عسكرية ومستعدين للمشاركة في القتال. وهذا من شأنه أن يقلل من خطر قيام روسيا بمهاجمة لاتفيا كما تشاء".



وفي رومانيا - التي رفضت إعادة التجنيد قبل بضع سنوات - قدمت وزارة الدفاع مشروع قانون هذا الشهر من شأنه إجبار المواطنين الذين يعيشون في الخارج على العودة إلى ديارهم في غضون 15 يومًا للتجنيد في حالة الطوارئ أو الحرب.