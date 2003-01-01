كشف الفنان الشاب باهر النويهي، كواليس الصورة المتداولة له مع نيرة أشرف فتاة جامعة المنصورة، التي لقيت مصرعها على يد أحد زملائها أمام بوابة الجامعة.



وقال باهر في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، إنه منزعج من تداول اسمه في حادث مقتل نيرة أشرف، مؤكدا أن الأخبار المتداولة غير صحيحة، حيث يرى أن هذه الحادثة مروعة جدا وليس مجالا للحديث من أجل الترند.



وأوضح باهر النويهي أنه تعرف على نيرة أشرف، عن طريق أصدقائه، وتقابلوا أكثر من مرة ولكن علاقتهم كانت محدودة، مشيرا أنه لم يرى أي شيء سئ عن نيره، بل كانت فتاة محترمة، على حد تعبيره.



وأكد النويهي: «نيرة عمرها ما اتكلمت معايا عن الوسط الفني ولا أنها عايزة تدخل الوسط الفني ، وبالنسبة لصورتي معاها هي صورة جماعية في مكان عام، وكلنا بنتصور في مجموعات ووارد منكنش نعرف بعض، والصورة مش شايف فيها حاجة مشينة أو تدينها».



وأضاف باهر أن بعض الأخبار المتداولة عنه بدأ يأخذها الجمهور على أنها صحيحة وهي ليست صحيحة على حد وصفه، قائلا: «الناس بقت تدخل تكتب تعليقات عندي وبتتهمني اني تخليت على نيرة، وبيقولولي مسحت صورتها من عندك ليه، والحقيقة أنا مسحت الصور لان في ناس بعتولي عشان امسحها بسبب أن الصور دي ناس بتاخدها وبتشهر بنيره فمسحتها».





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