وزير الاقتصاد الألماني يفترض تجاوز بلاده الهدف الأوروبي لخفض استهلاك الغاز

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الثلاثاء إنه من المفترض أن تتجاوز ألمانيا الهدف الأوروبي الرامي إلى خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% بحلول نهاية مارس المقبل.

وقال هابيك اليوم الثلاثاء بعد الاتفاق على خطة طارئة للاتحاد الأوروبي لخفض استهلاك الغاز: "بالنسبة لبعض الدول - وأود أن أقول أيضا بالنسبة لألمانيا - من المفترض في الواقع أن نحاول التحسن".

وفي المقابل، أوضح هابيك أن الكثير من الأمور ستتوقف على مدى برد الشتاء والاستهلاك الفردي للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم إنجاز الكثير في الأسابيع والأشهر الماضية.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على خطة طوارئ منقحة بشأن واردات الغاز تهدف إلى تخفيف تداعيات التوقف الكلي المحتمل للإمدادات من روسيا، بحسب ما أعلنته جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتنص الخطة المنقحة على خفض طوعي بنسبة 15% في استهلاك الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي في الفترة من أول أغسطس 2022 حتى 31 مارس 2023، حسبما قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت مبكر صباح الثلاثاء.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف يتم إنشاء آلية لإطلاق حالة تأهب على مستوى التكتل حال حدوث نقص واسع النطاق في الغاز، وتنفيذ أهداف ملزمة لترشيد استهلاك الطاقة.