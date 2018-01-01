قال الدكتور محمود القاياتي عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الخميس يشهد ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة والرطوبة، مشيرا إلى بلوغ درجات الحرارة يومها 39 درجة و45 درجة مئوية على شمال وجنوب الصعيد.

وأشار خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، إلى ارتفاع معدلات الرطوبة إلى أكثر من 90 % مع هدوء سرعات الرياح، لا سيما خلال فترات الليل، لافتا إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة بأعلى القياس بحوالي 4 درجات؛ لتسجل 43 درجة مئوية.

وأعلن عضو هيئة الأرصاد؛ عن تراجع درجات الحرارة بشكل طفيف نهاية الأسبوع الجاري الجمعة المقبلة، لتنخفض الحرارة بمعدل درجتين بدءا من السواحل الشمالية بشمال البلاد، وتمتد تدريجيا إلى القاهرة.

وأوضح أن التوقعات المبدئية لطقس الأسبوع المقبل؛ تشير إلى انكسار موجة الحرارة بحلول السبت والأحد والعودة إلى الأجواء الصيفية المعتادة، مشيرا إلى حدوث انخفاض طفيف حيث تصل العظمى إلى 36 درجة مئوية، ويمتد الانخفاض وصولا إلى محافظات الصعيد.

وأشار إلى تسبب المنخفض الهندي الموسمي في الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة على مصر وعدد كبير من الدول العربية الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى الكتل الحارة والرطبة؛ نتيجة المرتفع الجوي المسمى مؤخرا القبة الحرارية.