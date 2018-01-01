أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن إتمام النادي الأهلي التعاقد مع لاعب الجيش الملكي المغربي رضا سليم، متوقعا الكشف عن صفقة الانتقال رسميا، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إن صدى صفقة انتقال اللاعب تحتل صدارة الساحة الرياضية منذ الأمس، مطالبا جماهير الأحمر بالفرح والسعادة: «يا له من خبر سعيد للغاية لعشاق نادي القرن.. افرحوا خليكم سعداء ومبسوطين».

ووصف تعاقد الأهلي مع المغربي بالصفقة المدوية، مشيرا إلى إطلاق الجماهير المغربية لقب «العازف والموسيقار»، حيث يعد المغربي ثاني أفضل قيمة تسويقية بالدوري المغربي وأفضل منفذي ركلات الجزاء إذ تبلغ نسبة نجاحه في التنفيذ 99 %، معقبا: «هو مع علي معلول هيتخانقوا على تسديد ضربات الجزاء».

وأشار إلى تميز الصفقة الجديدة بإجادة تصويب الضربات الثابتة وركلات الزاوية، بالإضافة إلى صناعة الأهداف، مضيفًا: «شاهدت له النهاردة 8 فيديوهات قبل ما أتكلم عليه؛ لاعب جامد جدا، بيفكرني بالساحر محمد صلاح، يشبه صلاح في دقة التمرير لاعب قوي جدا».

ولفت إلى إجادة «سليم» اللعب على يمين ويسار والملعب، مشيرا إلى موافقة مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الصفقة بعد ترشيحه من قبل لجنة الكرة، مؤكدا أنه يحظى بسرعات ومهارات حسين الشحات في التسجيل والتمرير.