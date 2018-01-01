ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على أتلانتا يونايتد برباعية

حقق فريق إنتر ميامي الأمريكي فوزًا كبيرًا على نظيره أتلانتا يونايتد بنتيجة 4 - 0، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوكهارت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الدوريين.

وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق الانتصار أمام أتلانتا يونايتد، بعد سجل هدفين في الدقيقتين 8 و 20، إلى جانب صناعة هدف لزميله روبير تايلور.

فيما تكفل المهاجم الفنلندي روبير تايلور بتسجيل الهدفين الثالث والرابع لفريق إنتر ميامي في المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأمريكي برباعية نظيفة.

ورفع ميسي عدد أهدافه مع فريقه إنتر ميامي إلى 3 في المباراتين التي خاضهما، حيث أحرز هدف الانتصار أمام كروز أزول المكسيكي في المباراة الماضية.