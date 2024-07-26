وزير النقل الفرنسي: حركة القطارات ستتعطل حتى نهاية الأسبوع

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن شركة القطارات السريعة "يوروستار" أنه تم إلغاء وتحويل مسار رحلات من وإلى باريس بعد أعمال تخريبية في فرنسا.

كما قالت السكك الحديدية الفرنسية، إن الاضطرابات في حركة القطارات عالية السرعة قد تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على الأقل.

وصرح وزير النقل الفرنسي، كليمان بون، بأن الأعمال الخبيثة المنسقة استهدفت خطوط قطارات سريعة وستؤدي لتعطيل الحركة حتى نهاية الأسبوع.

وتابع: "سنعيد تشغيل خط القطارات العادي وسنضطر إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات".

وأعلنت شركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف"، عن تعرضها لـ"هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد بلبلة كبيرة".

وأوضحت الشركة، في بيان، أننا "سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير من المسارات"، مشيرة إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات".