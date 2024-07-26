إحالة ممدوح عيد والشيبي وحمدي و5 آخرين من بيراميدز للجنة الانضباط

أعلنت رابطة الأندية تحويل ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لبيراميدز و7 آخرين من النادي إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك لتقدم الأهلي بشكوى ضدهم.

وأرسلت رابطة الأندية خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، أرفقت به شكوى النادي الأهلي ضد لاعبي ومسئولي بيراميدز، وطالبت خلاله بإحالة ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، وأحمد زاهر، إداري الفريق إلى لجنة الانضباط.

كما طالبت رابطة الأندية بإحالة كلًا من مروان حمدي، ومحمد الشيبي، وأحمد الشناوي، ومحمود عبد العاطي دونجا، ومحمود عبد الحفيظ زلاكا، وكريم حافظ، لاعبي بيراميدز للجنة الانضباط، لاتخاذ اللازم قانونا وفقًا لاختصاصات اللجنة حيال التجاوزات.

وأشارت رابطة الأندية في خطابها إلى أن تلك التجاوزات لم تأتِ في تقارير المباراة، إلا أنها واردة في المستندات التي تلقتها الرابطة من النادي الأهلي بهذا الخصوص.

وكان النادي الأهلي قد تغلب على بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت مساء الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي، لحساب منافسات الجولة الـ 31 من الدوري العام.