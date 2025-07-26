لويس هاميلتون بطل الفورمولا 1: لم يعد بوسعنا أن نبقى صامتين تجاه غزة

قال لويس هاميلتون، السائق البريطاني الفائز بسبع بطولات فورمولا1: "لم يعد بوسعنا أن نبقى صامتين"، في تعليقه على مقتل الأطفال الفلسطينيين جوعا في قطاع غزة.

وفي منشور على حسابه بمنصة إنستجرام، السبت، نقل هاميلتون عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إعلانها مقتل أكثر من 100 طفل في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية المكثفة في الأسبوع الأول من يوليو. وإن وفيات الأطفال تتواصل منذ بداية الشهر.

وعلق هاميلتون قائلاً: "لم يعد بوسعنا أن نبقى صامتين".

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

يأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.